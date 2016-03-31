焦点：暴跌过后全球基金正在中国股市小心寻觅“新经济”题材股

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透新加坡3月31日 - 经历了2月暴跌之后，全球基金正在小心翼翼地回归中国股市，借助估值便宜的有利时机，买入他们相信会从中国经济转型中受益的个股。
外国投资者正在根据本月稍早公布的“十三五”计划，试探性买入与该计划主旨有关的类股，包括城市化、消费、互联网发展、环保开发与创新等题材。
MSCI明晟中国指数.MSCICN自2月12日以来已经上扬17%，外资虽仍卖超，但根据EPFR Global数据，3月1-25日的卖超规模已缩减至2.72亿美元，而之前四个月为平均卖超21亿美元。
多数投资者聚焦于只占市场很小比重的“新经济”行业，而规避与“旧经济”有关的类股。
“中国向消费和服务为主的经济转型，可能会有一些痛楚，股市的感觉会更糟，因为这个市场中70-80%的企业高度依赖以基础设施和投资为主导的经济，” 日兴资产管理资深投资组合经理人Tan EngTeck说。
“但其余20-30%还在增长，我们喜欢这些正处于多年增长阶段的板块。”
中国政府的“十三五”计划包括，2016年城镇新增就业1,000万人以上，到2020年使研发投资占到国内生产总值(GDP)的2.5%，发展可替代能源来源并减少废气排放、提高互联网普及率等。
Tan青睐的板块包括旅游、保险、环保和卫生保健等。日兴旗下中国股票基金和Shenton大中华区基金的重仓股包括中国平安(601318.SS)、互联网公司腾讯(0700.HK)和中国中药(0570.HK)。
伦敦M&G Investments全球新兴市场投资组合经理Matthew Vaight称，M&G的投资兼顾互联网和消费增长主题，近期入手的股票包括一家在美国上市的在线旅行社。
互联网公司百度(BIDU.O)和移动运营商中国联通(0762.HK)位列M&G环球新兴市场基金的十大重仓股。
但Vaight也警告称，一些“新经济”股票估值过高，他认为，对于价值型投资者而言，“市场中表现相对平淡但被低估的板块”，例如一些包装和塑料管公司，存在投资机会。
银行和商品类股被认为是价值陷阱。Vaight警告称，银行业让很多应该倒闭的困难“旧经济”题材公司继续生存下去。
Tan警告称，钢铁和铝等大宗商品行业产能过剩，意味着尽管相关类股估值已经很低，但股价仍可能会进一步下跌。
霸菱资产管理还青睐“因消费和科技装备增加而受益的个股，因中国企业在价值链中上移，”该公司的投资负责人William Fong上月在一份报告中说。
他说，举个例子，霸陵通过投资一家向香港、深圳和东莞供水的公用事业公司，押注中国的人口增长和环境标准提高。
霸陵还亲睐中资娱乐企业，押注观影人数以及国产电影数量增加。
“由于最近几周股价波动非常剧烈，我们已借此机会重新评估之前看好，但觉得价格过高的公司，”Fong说。(完)
(编译 郑茵/刘秀红/汪红英；审校 张明钧/艾茂林)
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