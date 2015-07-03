沪综指早盘收跌3.3% 期指引领现货缩减跌幅

路透上海7月3日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌3.3%。分析师指出，市场期待的重量级利好始终未能宣布，投资者耐心正在逐渐减少，恐慌盘杀跌令大盘下跌较快，不过早盘后段，多头在期指上率先发力，引领大盘缩减跌幅。

早盘收市时，沪综指.SSEC报3,785.565点，跌127.202点或3.25%，早盘一度下跌7.24%。上海A股半日成交3,634亿元人民币，上日全天为7,320亿元。

“期指引导现货，这个迹象很明显。”东北证券分析师沈正阳指出，“总理海外谈话中还提到股市，这较为罕见，表明政府对股市大跌已经急了，未来期待有更大利好出台。”

早盘收市时，三大期指品种中，中证500期指已由跌转升，上证50期指和沪深300期指均已扳回大部分跌幅，沪深300期指主力7月合约收报4,045.6点，跌0.44%，盘中最大跌幅达6.92%。

中国国务院总理李克强周四在法国出访时公开表示，要培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场和货币市场，不断巩固中国经济向好基础。在他的讲话中，资本市场对经济的作用已提高到与财政政策和货币政策几乎比肩的地步。

在谈及早盘股指急挫的原因时，分析师均将矛头指向了重量级救市政策的缺位。湘财证券策略分析师朱礼旭指出，“救市的措施低于预期加剧恐慌盘的释放。”

近期A股市场大幅下跌，尽管央行、证监会等部门已出台多项利好，仍未能稳住大盘，周四沪综指收盘报跌3.5%至三个月新低，盘中一度跌幅超过6%并失守3,800点。市场期待国家能出台更有力的救市政策。

中国中车(601766.SS)早盘收升2.68%。（完）

(发稿 林琦；审校 曾祥进)

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