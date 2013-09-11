中国个股期权10月有望上线准备--报载

路透上海9月11日 - 中国广受关注的个股期权产品上线的工作计划已经拟定。上海证券报周三报导，按工作计划，10月底有望进入个股期权上线准备阶段，并在今年底前完成报批、进行全真模拟交易测试、确定上线方案并进行市场推广，明年一季度将上线技术系统和个股期权产品，并对产品进行完善与进一步开发。

报导指出，个股期权产品上线的工作计划主要包括业务技术市场就绪阶段、上线准备阶段、上线初期保障阶段和正常运行阶段。目前的工作仍处于业务技术市场就绪阶段，在此阶段需要完成配套规则体系的建设，以及技术系统、会员券商等全方位的配套。

报导并称，日前上海证交所已将个股期权交易方案的撰写工作分配至各家券商，参与方案撰写的券商包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、广发证券(000776.SZ)等17家。

个股期权交易方案主要包括业务方案、技术方案、风控指引和结算方案，目前已经初步确定，后续还将进行调整和修改。

报导引述上海某大型券商金融衍生品部人士表示，“之前各券商要向上交所报送个股期权相关业务联络人名单，现在深交所也要求大家报送了。按照目前的进展情况，个股期权业务有望于明年正式推出。”

不过也有券商人士指出，“正式开展业务的关键还在于需获得管理层的批准，而这个时间窗口很难敲定。”

此外，针对11月即将展开的个股期权全真模拟交易测试，上海证交所也做出了进一步要求。不仅通知各券商根据自身情况做好培训，还要求至少需有6,000户以上的客户通过业务测试。参与测试的券商范围也全面扩大，获得融资融券资格并递交了申请的券商均能参与其中，此前有融资融券资格的券商均进行了反馈。（完）

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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