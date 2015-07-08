中国三大期指合约午后全部跌停 无视利好政策连出

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海7月8日 - 尽管中国政府周三继续推出多项利好政策，但中国股市继续疲弱不堪，三大期指合约午后齐刷跌停，显示市场人气已极度溃散。
虽然中金所今日起对中证500期指合约的空仓提高保证金，主力7月合约CICN5在宽幅震荡后仍选择向下，午后被封住跌停板，报5,956.6点，跌661.8点。
而作为前两日救市主战场的蓝筹股周三表现相当弱，上证50期指和沪深300期指亦是被封住跌停，主力7月合约分别报2,500.2点和3,463.4点。
中国金融期货交易所周三早上公告称，为抑制过度投机，中金所调高中证500期指各合约的卖出持仓交易保证金。自周三结算时起，将中证500股指期货卖出持仓交易保证金提高至20%（套期保值持仓除外）；自周四结算时起，将中证500股指期货卖出持仓交易保证金提高至30%（套期保值持仓除外）。（完）
(发稿 林琦；审校 杨淑祯)
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