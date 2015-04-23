焦点：中国上市公司2015年获利增速料为三年来最慢--调查

路透新加坡4月23日 - 中国上市企业2015年获利增长速度可能降至三年来最慢水平，与整体经济的疲弱形势相符。中国政府预计，2015年经济增长料为25年来最低。

路透调查研究了分析师对于704家2014年实现盈利的上海与深圳上市公司的全年净利预期，发现2015年获利平均增幅料为7%，低于2014年的7.7%，以及2013年的18%。

金融板块面临困难，拖累整体获利增长放缓。该板块今年预计占中国企业整体获利的67%，目前遇到坏账增加和房地产市场放缓的困境。能源企业受到油价大跌的打击，而煤炭等行业则仍未摆脱供应过剩的局面。

获利放缓尚未在中国股市中得到反映。宽松的货币政策助长融资买盘，推动沪深300指数.CSI300年初以来大涨了约33%。国家媒体称警告要提防非理性泡沫。

由于成交量高企，券商佣金收入飞速增长；而今年稍后香港投资者或将开始买入深市股票，届时券商很可能会进一步受益。但金融领域的其他部分，获利前景却没那么乐观。

“主要拖累将来自银行业，”瑞士宝盛集团资深港股及内地股市分析师Kelvin Wong表示。

根据路透的数据，中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)今年或将首次出现净利下滑，而中国银行(601988.SS) (3988.HK)料将录得2006年上市以来最疲弱的获利增长。

数据显示，保险业中，中国人寿(601628.SS) (2628.HK) (LFC.N)和中国平安(601318.SS) (2318.HK)今年获利增速或降至2012年以来最低。

中国上市公司2015年获利增长预估图表：link.reuters.com/suc59v

**时过境迁**

能源企业方面，分析师表示，全球油价下跌及国内提倡使用更清洁能源，或许会给中国石油(601857.SS) (0857.HK) (PTR.N)和中国神华(601088.SS) (1088.HK)等能源企业的获利带来压力。

数据显示，中国石油今年料将连续第二年净利下滑，中国神华和中煤能源(601898.SS) (1898.HK)则可能分别连续第三和第四年下滑。

“看看煤炭行业，你就会发现他们已经落伍了，政府正争取不用煤炭发电，在其他地方也尽可能少用，因为这是一个污染源，”摩根资产管理首席市场策略师Tai Hui称。

可再生能源企业正在从这种转变中受益，为不断壮大的中产阶级服务的企业表现也可圈可点，例如涉及网上购物、网游和医疗保健等业务的企业。

数据显示，复星医药(600196.SS) (2196.HK)今年净利有望增长25%，去年增长了34%。(完)

(编译 张涛/王颖/许娜；审校 张若琪/王兴亚/郑茵)

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