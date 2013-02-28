沪综指收升逾2% 成交明显放大

路透上海2月28日 - 中国股市沪综指周四收市大涨逾2%,成交明显放大.分析师指出,昨日大盘反弹,令市场人气有所恢复,而今日午后金融地产股的强势表现,让更多投资者重拾信心,大盘迅速收复5日和10日短期均线,并创下一个月以来最大单日涨幅.

沪综指.SSEC收报2,365.593点,大涨52.373点或2.26%,此前最大单日涨幅为1月28日创下的2.41%;该指数2月累计则下跌0.83%,终结此前连续两月升势.上海A股今日成交额为1,154亿元人民币,较上日的879亿元增加三成.

"消息面没有什么变化,唯一可能算是令人振奋的好消息是券商资产证券化将来会有大发展."华西证券首席分析师曹雪峰指出,今天股指上涨合理的解释可能就是领涨板块前期调整已到位,又开始新的一波上升势头.

上证金融地产行业指数.SSEFN收升4.13%,而券商龙头股中信证券(600030.SS)在昨日上涨3.03%的基础上,今日收盘继续大涨5.02%.

中国证监会周二公布《证券公司资产证券化业务管理规定》向社会公开征求意见,该征求意见稿降低了证券公司从事资产证券化业务的准入门槛,且允许资产支持证券公开发行,交易所转让.

沪深300指数.CSI300收涨3.03%,报2,673.327点.沪深300指数3月合约尾盘报2,680点,涨3.41%,成交量为856,477手.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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