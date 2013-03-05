沪综指反弹收高2.3% 金融类股大涨

路透北京3月5日 - 中国股市沪综指周二反弹收高2.3%,创逾一个月最大单日升幅，受银行证券等金融类股整体大涨带动，医药、化工等个股亦走势强劲。尽管今日大涨部分缓和市场情绪，但分析师表示，由于房地产调控利空尚未完全消化，后续走势仍将取决于政策执行力度，因而大盘短线仍将以震荡走势为主。

沪综指.SSEC收报2,326.306点，涨52.902点或2.33%；此前最大单日涨幅为今年1月28日的2.41%。昨日该股指创近19个月最大单日跌幅。上海A股今日成交额为1,164亿元人民币，上日为1,425亿元。

“今日量能并没有放大，主要是银行股走强带动化工等避险品种反弹，但地产利空仍没有完全消化，短期还有地方细则的出台，因而预计反弹持续性较差。”南京证券分析师温丽君称。

她并分析指出，地产调控关键要看落地情况，如果从严将会对大盘走势形成较大冲击，关键看地方执行空间如何把握，“若调控细则温和，那么本月股指将于2,200-2,244点区间震荡，具体走势4月再见分晓；若利空执行力度强于市场预期，那么则将继续下探”。

上证180金融指数.SSE180FI收盘涨5.86%。其中，平安银行(000001.SZ)涨停收报23.93元。

中国今日稍早公布的政府工作报告称，今年的GDP增长目标为7.5%左右，与去年目标相同；CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在3.5%左右，去年目标为4%左右；今年M2(广义货币供应量)增长目标13%左右,去年目标为14%。中国2012年GDP实际增幅7.8%，CPI上涨2.6%，M2增长13.8%。

沪深300指数.CSI300收涨3.03%，报2,622.807点。沪深300指数3月合约尾盘报2,619.0点，涨2.71%，成交量为896,123手。(完)

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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