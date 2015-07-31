中国证监会否认召集香港中资券商负责人开会 承认或有了解情况

路透北京7月31日 - 对于海外媒体有关证监会近日召集香港的中资券商负责人赴北京和广州开会的报导，中国证监会新闻发言人张晓军周五回应称，经核实，证监会没有直接联络香港多家主要中资券商，要求其高层赴北京及广州开会。

不过他亦表示，“现在因为稽查执法过程中很多是一个封闭的办案过程，在办案过程中，如果有需要，向相关机构或者个人了解情况也是有的，这个应该也属于正常的执法行动，大家也没必要过度渲染这个事情。”

张晓军还指出，所谓集中抛售主要是指利用持股的优势进行操纵市场的行为，而针对这一类行为进行查处。不过他未做过多解释。

在A股市场周一暴跌之后，中国证监会新闻发言人张晓军周二表示，根据交易所监控报告和投诉举报反映，证监会当日已组织稽查执法力量，重点针对周一集中抛售股票等有关线索进场核查。

在证监会此番表态后，有香港媒体报导称，证监会近日直接联络香港多家中资券商，要求其高层前赴北京及广州开会，了解沪股通的A股交易情况。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 曾祥进)

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