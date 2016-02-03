中国房地产股早盘逆势上涨 因房贷出新政力促销售

中国12月银行结售汇逆差创11个月新高 跨境资金流动将朝均衡收敛（更新版）
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透上海2月3日 - 中国A股市场的房地产股周三早盘出现逆势上涨，主要因为中国央行和银监会出台房地产信贷新政策，有利于提振除一线城市外的房地产市场销售，对开发商而言无疑是一个利好。
开盘15分钟，上证地产类指数.SSEP上涨0.83%，报5,335.934点，而沪综指.SSEC报2,717.490点，跌1.19%。宝安地产(000040.SZ)、珠江控股(000505.SZ)等多只个股涨停。
央行与银监会联合发布的最新通知称，在不实施“限购”措施的城市，在居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房，最低首付款比例调整为不低于30%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。