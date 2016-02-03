中国房地产股早盘逆势上涨 因房贷出新政力促销售

路透上海2月3日 - 中国A股市场的房地产股周三早盘出现逆势上涨，主要因为中国央行和银监会出台房地产信贷新政策，有利于提振除一线城市外的房地产市场销售，对开发商而言无疑是一个利好。

开盘15分钟，上证地产类指数.SSEP上涨0.83%，报5,335.934点，而沪综指.SSEC报2,717.490点，跌1.19%。宝安地产(000040.SZ)、珠江控股(000505.SZ)等多只个股涨停。

央行与银监会联合发布的最新通知称，在不实施“限购”措施的城市，在居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房，最低首付款比例调整为不低于30%。（完）