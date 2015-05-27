全球互惠基金对中国股票持仓比重降至五年低位--汇丰

路透香港5月27日 - 投行汇丰的报告称，全球互惠基金对中国股票的持仓比重降至五年低位，因中国股市升势快于基金入市速度。

据EPFR及汇丰的数据显示，截至4月为止，全球互惠基金对中国股票的主动持仓比重下降至五年低位，因本土市场牛市升势快于基金入市速度。基金亦降低对印度和菲律宾的敞口，但维持对两个市场“增持”。

在亚洲成熟市场之中，基金偏好并提高对新加坡和香港的仓位，马来西亚则是持仓最低的市场。

同时，全球基金显得更加谨慎，因为相比起三个月之前，他们对所有新兴亚洲市场的敞口均降至“中性”或“减持”。在众多市场之中，基金只提高对香港和新加坡两个市场的仓位，但相对其他市场，香港和新加坡仍是“减持”。

总的来说，印度和中国是两个最为全球基金偏好的亚洲市场，而韩国和马来西亚则是最不偏好。

据EPFR的每周数据显示，截至5月20日为止的四个星期，除日本外的基金录得34亿美元净流出，但过去一周资金流入情况转向正面，受中国市场的正流入带动。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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