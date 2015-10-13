中国华融拟筹高至28亿美元 初步选出约13名基础投资者

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月13日 - 中国最大资产管理公司--中国华融资产管理设定香港IPO（首次公开发售）招股价区间，拟筹高至28亿美元，并初步选出大约13名基础投资者。
据消息人士周二对路透称，华融设定招股价区间为每股3.03-3.39港元，初步拟发售约63.12亿股H股，其中91.4%为新股，8.6%旧股；发售股份相当于经扩大后股本约16%，集资额介乎191-214亿港元。
路透就以上消息向华融查询，惟未能即时取得回覆。
以集资额计，华融将是继华泰证券(6886.HK)、广发证券(1776.HK)之后，今年以来第三大IPO。
华融也是步中国信达(1359.HK)之后第二家上市的中国不良债权管理公司，其招股价相当于2015年预测市账率0.96-1.05倍。
中国信达在最近两周股价累计涨逾两成，以现价计市账率回升至1倍，而汤森路透的数据显示，信达2015年及16年的预测市账率分别为0.9及0.8倍。
**远洋地产与国家电网为主要投资者**
消息人士并称，华融初步选出12-13名基础投资者，认购金额共约18亿美元，其中主要的投资者是内房股远洋地产(3377.HK)以及中国国家电网公司，认购额分别为6.8亿美元及3亿美元。
中金香港证券、花旗(C.N)、高盛(GS.N)、汇丰(HSBA.L)以及工银国际担任华融IPO的联席保荐人。
华融是中国资产规模最大的金融资产管理公司，以不良资产经营为基础，其他主营业务涵盖证券、期货、金融租赁、银行和信托。
该公司的上市文件显示，是次集资所得款项将用于发展各项核心业务，包括扩大不良资产收购规模、为子公司增资。
其于2012-14年度收入总额分别为261亿、373亿及511亿元人民币，净利58.9亿、86.6亿及106.6亿元；2015年上半年收入与净利分别378亿及83.7亿元。
华融将于周四开始路演，月底在联交所挂牌上市。（完）
(记者 Elzio Barreto/Fiona Lau/雷美珍；; 审校 杨淑祯/林高丽)
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