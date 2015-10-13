中国华融拟筹高至28亿美元 初步选出约13名基础投资者

路透香港10月13日 - 中国最大资产管理公司--中国华融资产管理设定香港IPO（首次公开发售）招股价区间，拟筹高至28亿美元，并初步选出大约13名基础投资者。

据消息人士周二对路透称，华融设定招股价区间为每股3.03-3.39港元，初步拟发售约63.12亿股H股，其中91.4%为新股，8.6%旧股；发售股份相当于经扩大后股本约16%，集资额介乎191-214亿港元。

路透就以上消息向华融查询，惟未能即时取得回覆。

以集资额计，华融将是继华泰证券(6886.HK)、广发证券(1776.HK)之后，今年以来第三大IPO。

华融也是步中国信达(1359.HK)之后第二家上市的中国不良债权管理公司，其招股价相当于2015年预测市账率0.96-1.05倍。

中国信达在最近两周股价累计涨逾两成，以现价计市账率回升至1倍，而汤森路透的数据显示，信达2015年及16年的预测市账率分别为0.9及0.8倍。

**远洋地产与国家电网为主要投资者**

消息人士并称，华融初步选出12-13名基础投资者，认购金额共约18亿美元，其中主要的投资者是内房股远洋地产(3377.HK)以及中国国家电网公司，认购额分别为6.8亿美元及3亿美元。

中金香港证券、花旗(C.N)、高盛(GS.N)、汇丰(HSBA.L)以及工银国际担任华融IPO的联席保荐人。

华融是中国资产规模最大的金融资产管理公司，以不良资产经营为基础，其他主营业务涵盖证券、期货、金融租赁、银行和信托。

该公司的上市文件显示，是次集资所得款项将用于发展各项核心业务，包括扩大不良资产收购规模、为子公司增资。

其于2012-14年度收入总额分别为261亿、373亿及511亿元人民币，净利58.9亿、86.6亿及106.6亿元；2015年上半年收入与净利分别378亿及83.7亿元。

华融将于周四开始路演，月底在联交所挂牌上市。（完）

(记者 Elzio Barreto/Fiona Lau/雷美珍；; 审校 杨淑祯/林高丽)