沪综指缩量收升 证监会定调IPO节奏仍难修复市场信心

路透北京5月19日 - 中国股市沪综指周二缩量小幅收升。证监会表态未来新股发行节奏，但大盘仍高开低走缩减大部分升幅，市场信心仍显不足。分析师指出，今日市场对IPO消息反应平淡，从今年历次股指跌破2,000点之后出现的反弹情况看，其力度均有所减弱。

沪综指.SSEC收报2,008.119点，涨2.936点或0.15%，上证A股今日成交额495亿元人民币，创4个月低点，此前最低为1月20日的482亿元，上日为529亿元。

“IPO（发行节奏）比预期要好一些，但实际上还是要发，只不过是负面的因素减轻了一些，但还是负面的因素。”信达证券策略分析师王小军认为。

证监会网站周一晚刊登新闻稿称，为稳定市场预期，从6月到年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。

上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.27%；金地集团(600383.SS)收升3.74%至8.05元。

沪深300指数.CSI300收报2,115.767点，涨0.03%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,099.0点，跌0.17%，成交528,618手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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