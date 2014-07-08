沪综指小幅收升 宏观经济数据公布在即大盘走势平稳

路透北京7月8日 - 中国股市沪综指周二小幅收升，并创逾三周收盘高点。国家统计局明日将公布6月份CPI等数据，大盘走势较为平稳。分析师指出，近期宏观经济触底企稳，政策维持稳增长的基调，短期大盘处于反弹通道内。

沪综指.SSEC收报2,064.021点，涨4.094点或0.20%，此前收盘高点为6月17日2,660.70点；上证A股今日成交815亿元人民币，上交易日为814亿元。

“今天市场走势处于上涨中的盘整，量能有限，技术形态上仍处于上升通道内，并没有特别大的消息，政策方面也比较稳定。”信达证券策略分析师艾宜称。

他并表示，市场预期6月份宏观数据CPI数值较为平稳。

中国国家统计局将于周三公布6月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)，路透调查预估分别为上涨2.4%和下跌1.0%。

今日上海本地股跌幅居前，上工申贝(600843.SS)收跌2.39%，亚通股份(600692.SS)收跌2.47%，均列沪市跌幅榜前列。

上海市公布的国资改革意见指出，以发展公众公司为混合所有制的主要实现形式，其主要途径包括公司制股份制改革、开放性市场化双向联合重组以及股权激励和员工持股等三条；预计经过3-5年的持续推进，上海将基本完成国企公司制改革。

沪深300指数.CSI300收报2,180.473点，涨0.19%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,167.6点，涨0.17%，成交513,087手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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