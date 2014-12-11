沪综指震荡收跌 金融权重股延续调整拖累大盘

路透北京12月11日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌，金融权重股延续调整拖累大盘。分析师称，短期市场风格出现转换，二线蓝筹股和成长股轮动上涨，但由于其所占权重较小，对指数的推升作用有限。料短线大盘进行高位震荡，中期仍将维持上涨格局。