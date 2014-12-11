沪综指震荡收跌 金融权重股延续调整拖累大盘

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京12月11日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌，金融权重股延续调整拖累大盘。分析师称，短期市场风格出现转换，二线蓝筹股和成长股轮动上涨，但由于其所占权重较小，对指数的推升作用有限。料短线大盘进行高位震荡，中期仍将维持上涨格局。
沪综指.SSEC收报2,925.74点，跌14.262点或0.49%，上证A股今日成交4,791亿元人民币，上个交易日为5,344亿元，较前一交易日减一成。
“还是一个技术性调整，周二调整基本上已经一步到位了，后期来看是一个震荡整固的过程。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。
他认为，调整更多是基于此前上涨过快的技术性回调，短期股指更多将呈现高位震荡，其间伴随着市场风格转换，财富效应将继续有所扩散，而板块轮动有利于维持市场热度。
今日上证金融地产行业指数.SSEFN收跌3.27%，走势弱于大盘，方正证券(601901.SS)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,183.01点，跌1.20%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ4尾盘报3,199.6点，跌2.08%，成交1，679,650手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用10.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数