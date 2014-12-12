沪综指震荡收升 经济数据欠佳致场内观望气氛升温

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京12月12日 - 中国股市沪综指周五震荡收升。分析师称，今日公布的经济数据欠佳显示基本面未见明显改善，投资者参与热情有所降温，同时市场在前期大幅上涨后仍需消化获利盘压力，盘中热点快速转换不定，令投资者更多选择观望。
沪综指.SSEC收报2,938.17点，升12.43点或0.42%，该指数全周近持平；上证A股今日成交4,199亿元人民币，上个交易日为4,791亿元。
“现在主要还是把技术面修复，肯定还是震荡。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他认为，经济工作会议强调了稳增长的重要性，市场对经济大幅下滑的担忧进一步减轻。但会议决定更多是中长期的战略和纲领性方向，且市场之前对相关板块有所反应，因此今天盘面并未过多表现。
旨在为明年定调的中国中央经济工作会议周四闭幕。尽管坚持稳中求进的总基调不改，但在继续实施积极财政政策和稳健货币政策的同时，会议亦明确提出，积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。
周五下午公布的中国11月工业、投资增速续降，分析人士指出，工业增速回落主要受房地产和制造业私营部门投资拖累；稳增长的压力仍非常大。
基建、重工板块涨幅居前，中铁二局(600528.SS)，华电重工(601226.SS)均涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,193.23点，涨0.32%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ4尾盘报3,208.2点，升0.09%，成交1,420,359 手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用18.6亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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