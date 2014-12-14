新三板挂牌企业明年1月前将达2100家 可能降低投资者门槛

路透北京12月12日 - 中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称新三板）监事长邓映翎周五表示，目前在新三板挂牌公司已达1,454家，明年1月之前在审的700家公司也将全部挂牌。新三板公司正与证监会研究降低投资者门槛的可能性。

他在第一财经新三板峰会上表示，新三板挂牌公司呈现出小而多的元素，95%属于中小微企业，小微企业占到60%。今年挂牌公司融资总金额达到116亿元人民币，平均融资4,500万。

“到今天为止，挂牌公司已经1,454家，在审公司700家，...我们股转系统已经做了承诺，在审的700家公司在明年1月份之前全部审出来挂牌。”邓映翎称。

新三板市场发展部总监孟浩表示，目前新三板投资者准入门槛较高的问题不会是一成不变，但是也不能一刀切。市场分层不是简单的在交易制度上做分层，而是在市场准入、融资方式、信息披露、甚至投资者准入的门槛上，都会做出差异化的安排，核心就是市场风险的平衡。

新三板公司业务部总监吴疆则指出，现在只能说有降低投资者门槛的可能性，正在努力研究并跟证监会协调，但是具体时间和降低程度，可能要根据证监会的统一部署，结合市场情况做出一个妥善的安排。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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