沪综指早盘小幅收升脱离近五年新高 板块分化较严重

路透北京12月22日 - 中国股市沪综指周一早盘一度大涨2.6%至近五年新高，之后涨幅缩减至收盘仅小升，成交则明显放量。分析师指出，今日板块分化较严重，多数中小市值股和部分业绩较差股票出现下跌，但银行、电力、铁路等权重股及周期类股涨幅居前。料后市大盘将继续保持上行趋势。

沪综指.SSEC早盘收报3,120.85点，涨12.26点或0.39%，盘中最高至3,189.87点；此前盘中高点为2010年1月20日的3,255.12点。上证A股早盘成交4,105亿元人民币，上交易日全天则为5,150亿。

“造成今天市场风格剧烈切换的原因一方面与市场整个大环境有关，这轮行情由增量资金驱动，而增量资金首选大票（大市值股票）；第二个可能与周末证监会的消息有关。”方正证券策略分析师陈敏指出。

他认为，证监会的专项行动或致场内存量资金更多选择观望，但未对增量资金入场造成影响，增量资金踊跃入市继续推动指数上行，存量与增量资金的行为差异造成板块间分化较为严重。

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，近期证监会已开展打击市场操纵的专项执法活动，已对涉嫌操纵中科云网(002306.SZ)等18只股票的涉案机构和个人进行立案调查。

上证银行股指数.SSEBKI早盘收升4.7%，深圳创业板指数P则收跌4.05%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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