沪综指续创逾四年收盘新高

路透上海12月22日 - 中国股市沪综指周一收涨，再创逾四年新高。分析师指出，尽管近期领涨的券商股有所回调，不过银行和保险股等蓝筹股走势较强，尤其是权重较大的银行股大幅上涨，对指数的提升作用相当明显，盘中一度创下近五年新高，但巨额资金流入流出令股指大幅震荡。

沪综指.SSEC收报3,127.44点，涨18.85点或0.61%，此前收盘高点为2010年11月11日的3,147.74点。今日沪综指盘中最高至3,189.87点，此前盘中高点为2010年1月20日的3,255.12点。上证A股今日成交6,239亿元人民币，上个交易日为5,150亿元。

“这是典型的赚指数不赚个股的行情，资金推动特征明显。由于都集中在大盘蓝筹，而且这些蓝筹股亦有大量融资盘，因此换手较频繁，使得大盘上上下下很热闹。”东北证券分析师沈正阳指出。

他说，目前股市特征是增量博弈，即大家都在揣测增量资金会买什么，而大多数意见是指向蓝筹股，因此未来蓝筹股仍是主角，并左右着大盘走势，股市宽幅波动仍将继续。

沪深300指数.CSI300收报3,394.48点，涨0.33%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,420点，跌2.45%，成交1,574,314手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用14.3亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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