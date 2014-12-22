沪深两融余额首次逾一万亿元 较去年底增近两倍

路透上海12月22日 - 据上海和深圳证交所最新数据，截止上周五，沪深两市融资融券余额首次突破1万亿元人民币，达到10,070.1亿元，这意味着两融业务规模在一年不到时间内增长了近两倍。

去年底，沪深两市融资融券余额为3,465.47亿元。今年上半年，两融余额呈现缓慢攀升态势，但8月起增速明显加快，几乎每月增量在1,000亿元左右，而12月预计将超过2,000亿元。

业内人士指出，除了两融标的券范围放开及更多券商加大业务拓展力度外，今年下半年，A股市场自低点反弹，客观上亦增加了投资者加杠杆追加投资的需求，尤其是近一个月以来，大盘升势加快，融资量自然亦是水涨般高了。11月，沪深两市用了不到一个月时间，自7,000亿增至8,000亿元以上，而12月则是三周时间，规模提升了2,000亿元。

此前，券商行业分析师预估，在当时券商风险控制管理指标下，沪深两市两融余额上限约在1万亿元左右。之后，证监会试点证券公司短期公司债这个创新品种，监管指标可额外计算，估计至多增加约3,000亿元，即上限在1.3万亿元。两融规模若要继续增长，就需要证监会对券商监管指标进行系统性改革。

上周五，中国证监会新闻发言人张晓军表示，证监会已启动证券公司风险控制指标管理办法的修订工作。目前修订工作正在进行中，条件成熟时，将按法定程序公开征求社会意见。

除了上证50ETF(510050.SS)和沪深300ETF(510300.SS)，目前两市融资余额超过100亿元都是金融股，例如浦发银行(600000.SS)、民生银行(600016.SS)、中信证券(600030.SS) 、海通证券(600837.SS)、兴业银行(601166.SS)、中国平安(601318.SS)。

其中中信证券的融资余额最大，截止上周五为240.4亿元，占其市值总额的7.5%左右，尚处于安全水位。

据中国证券金融股份公司数据，截止上周四，目前共有91家券商5,748家营业部开展融资融券业务，目前市场平均担保比例为246.09%，融资买入额占A股交易金额比例为16.69%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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