沪综指收低3%创两周最大跌幅

工行多哈分行清算业务开展两年来已结算逾5,900亿元人民币
路透迪拜4月27日 - 中国工商银行一位高管对路透表示，工行自从在卡塔尔开设清算中心近两年来，已结算超过5,900亿元人民币(860亿美元)。
路透上海12月23日 - 中国股市沪综指周二收跌3%，创两周最大单日跌幅。分析师指出，昨日领涨的银行、电力等蓝筹股板块今日大幅回调，且中小型股及概念股的回调仍在继续，令大盘总体偏弱。虽然保险、券商股逆势上攻，试图力换狂澜，但尾市无以为继，大盘跌幅扩大。
沪综指.SSEC收报3,032.61点，大跌94.83点或3.03%，此前最大单日跌幅为12月9日的5.43%。上证A股今日成交4,191亿元人民币，上个交易日为6,239亿元。
华泰证券分析师周林表示，“涨多了就跌一点，不同行业板块之间轮动，其他板块并没有银行股那么有力量，所以今日整体感觉弱一点。”
他指出，证监会查处市场操纵行为，使得个股炒作之风有所收敛，而且部分投资者抛售中小盘股，去追逐近期市场热点--大盘蓝筹股，因此近期中小盘股承受压力较大。
上证银行股指数.SSEBKI收跌3.6%，建设银行(601939.SS)收低5.01%。
沪深300指数.CSI300收报3,324.92点，跌2.05%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,330点，跌3.25%，成交1,562,099手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用6.53亿元。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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