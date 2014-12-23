沪综指收低3%创两周最大跌幅

路透上海12月23日 - 中国股市沪综指周二收跌3%，创两周最大单日跌幅。分析师指出，昨日领涨的银行、电力等蓝筹股板块今日大幅回调，且中小型股及概念股的回调仍在继续，令大盘总体偏弱。虽然保险、券商股逆势上攻，试图力换狂澜，但尾市无以为继，大盘跌幅扩大。