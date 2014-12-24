沪综指震荡收跌2% 获利盘回吐致金融股大跌

路透北京12月24日 - 中国股市沪综指周三收跌2%，连续第二日下跌，盘中一度跌逾3%。分析师指出，新股申购资金回流未能止住大盘跌势，年底流动性紧张，造成增量资金不足，并引发获利盘回吐，前期领涨的金融股全面大跌。且部分杠杆资金去杠杆的过程，致市场大幅调整，短线股指或会下试2,700点-2,800点一线。