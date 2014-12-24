沪综指震荡收跌2% 获利盘回吐致金融股大跌

艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透北京12月24日 - 中国股市沪综指周三收跌2%，连续第二日下跌，盘中一度跌逾3%。分析师指出，新股申购资金回流未能止住大盘跌势，年底流动性紧张，造成增量资金不足，并引发获利盘回吐，前期领涨的金融股全面大跌。且部分杠杆资金去杠杆的过程，致市场大幅调整，短线股指或会下试2,700点-2,800点一线。
沪综指.SSEC收报2,972.53点，大跌60.08点或1.98%，上证A股今日成交3,785亿元人民币，上个交易日为4,191亿元。
“我觉得短期市场得调整，主要特点就是获利盘的回吐。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。
他认为，此前金融板块受资金推动大涨，投资者获利丰厚，逢高了结心态明显，短线资金趋紧致抛盘加大，相关板块全面大跌。
上证银行股指数.SSEBKI收跌3.99%，中信证券(600030.SS)收跌9.06%，海通证券(600837.SS)收跌9.05%。
沪深300指数.CSI300收报3,230.39点，跌2.84%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,260.0点，跌3.24%，成交1,725,027手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用0亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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