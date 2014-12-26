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中国财经 | 2014年 12月 26日 星期五 15:17 BJT

沪综指收升2.8%至逾四年新高

路透北京12月26日 - 中国股市沪综指周五收升2.8%至逾四年新高，金融板块继续活跃提振市场人气。分析师指出，当前市场对流动性和政策利好的预期较乐观，股指此前回调接近20日均线后获得技术性支撑再度上涨，市场情绪回暖令大盘重拾升势。

沪综指.SSEC收报3,157.6点，涨85.07点或2.77%，该指数全周累计上涨1.58%，连续七周收升；上证A股今日成交4,885亿元人民币，上个交易日为3,788亿元。

“今天上涨其实还是延续昨天的反弹。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。

他称，这两天大盘上涨以金融板块为切入口，与此前市场格局保持一致，前期金融股牛回头式的调整属于强势市场的短调，目前看，大盘受金融股再度上涨引领重回升势。

首创证券策略分析师邵帅表示，目前金融板块上涨逻辑没变，而且在出现一定调整并获得技术性支撑以后，反抽力度比较大。

上证银行股指数.SSEBKI收涨3.47%，中信证券(600030.SS)、海通证券(600837.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,445.84点，涨3.31%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,498点，涨4.92%，成交1,774,886手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用0亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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