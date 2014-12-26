部分利用未公开信息交易案件涉案金额、非法获利巨大--证监会

他在新闻例会上介绍到，在近期已查办的案件中，涉案交易金额累计10亿元人民币以上的有7件，非法获利金额在1,000万元以上的有13件；涉及华夏基金公司、海富通基金公司、平安资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司等20家金融机构。