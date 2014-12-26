部分利用未公开信息交易案件涉案金额、非法获利巨大--证监会

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月26日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年以来，部分利用未公开信息交易案件涉案金额、非法获利特别巨大。同时出现多环节调配资金、频繁变换交易方式等隐蔽性较强，以及内外串通共同实施违法犯罪行为的案件，涉案人员已涉及银行、基金、证券、保险公司等多类金融机构从业人员。
他在新闻例会上介绍到，在近期已查办的案件中，涉案交易金额累计10亿元人民币以上的有7件，非法获利金额在1,000万元以上的有13件；涉及华夏基金公司、海富通基金公司、平安资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司等20家金融机构。
目前已将涉嫌利用未公开信息，从事非法交易活动的罗泽萍、刘振华、蒋征、陈绍胜、牟永宁、程岽、黄春丽、张敦勇、张治民、陈全伟、邓瑞祥、张颢等39名涉案人员依法移送公安机关，其中，钱钧、苏竞已受到刑事处罚。
张晓军指出，证监会自2013年下半年开发启用大数据分析系统以来，已立案调查利用未公开信息交易案件41起。证监会将加大对利用未公开信息交易行为的打击力度。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。