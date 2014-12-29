沪综指创近五年收盘新高

路透北京12月29日 - 中国股市沪综指周一小幅收升，创近五年收盘新高。分析师指出，受存款统计口径消息刺激，银行、保险等金融股带动大盘高开后反复震荡，尾盘出现跳水缩减升幅。大盘在当前目前位置压力有所增加，短期或将迎来调整，但整体运行方向未变，后市振幅料继续加大。

沪综指.SSEC收报3,168.02点，涨10.42点或0.33%，盘中最高上探至3,223.86点，此前最高收盘为2010月1日19日的3,246.87点；上证A股今日成交5,554亿元人民币，上个交易日为4,885亿元。

“周末有消息称对存款统计口径有望出现调整，既利于银行板块，也利于实体经济，对市场形成利好，受此影响今天金融类股票表现强势。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他并称，由于放贷空间有望进一步打开，除金融板块外地产板块亦有表现，但今日个股多数下跌，中小板和创业板股票跌幅较大，总体看权重股的市场机会仍大于中小盘股票。

据路透看到的文件显示，中国央行周六发文，定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围；上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。

中证内地地产主题指数.CSICMREI收涨3.78%；保利地产(600048.SS)、中国人寿(601628.SS)涨停报收。创业板指数P则收跌2.39%，走势明显弱于大盘。

沪深300指数.CSI300收报3,455.46点，涨0.28%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,481.4点，跌0.43%，成交1,663,075手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用7.5亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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