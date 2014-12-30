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中国财经 | 2014年 12月 30日 星期二 15:10 BJT

沪综指震荡近收平 元旦节前市场交易氛围清淡

路透北京12月30日 - 中国股市沪综指周二震荡近收平。分析师指出，元旦节前市场交易氛围清淡，板块分化仍明显，盘中热点围绕前期金融、基建等强势板块展开，中小板、创业板走势持续偏弱。

沪综指.SSEC收报3,165.81点，跌2.21点或0.07%，上证A股今日成交4,370亿元人民币，上个交易日为5,554亿元，较上一交易日减二成。

“今天还是银行和非银比较强，然后托着大盘，大盘没跌下去。”信达证券策略分析师谷永涛表示，短期盘整对后市更加有利。

中国元旦假期为1月1日(周四)至1月3日(周六)，届时金融市场均休市。中国农历春节假期将从2月18日开始，为期七天。

上证银行股指数.SSEBKI收涨3.26%；创业板指数P则收跌2.62%，走势明显弱于大盘。

沪深300指数.CSI300收报3,457.55点，涨0.06%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,480.6点，涨0.33%，成交1,793,790手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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