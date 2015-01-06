沪综指近收平 新股IPO提速促大盘震荡加剧

路透北京1月6日 - 中国股市沪综指周二近收平。分析师指出，今日早盘受新股IPO提速消息影响低开，随后上冲近3,400点，走势反复，盘中震荡明显加剧，主板较多个股出现调整，中小板和创业板则现整体上涨。

沪综指.SSEC收报3,351.44点，涨0.93点或0.03%，盘中高点为3,394.22点，此前收盘高点为2009月8日6日的3,356.33点。上证A股今日成交5,320亿元人民币，上交易日为5,493亿元。

“主板确实有可能在这个位置震荡调整，因为从节奏上来看的话，它（大盘）也不可能连续的涨，现在再往上就到2009年的高点，这里也会有技术压力。”首创证券分析师邵帅指出，“主板技术性调整，中小板、创业板技术性反弹。”

他表示，证监会此次发行新股是对此前承诺的兑现，但市场对IPO提速的预期肯定会加强，只要未出现明显大幅增加IPO发行数量，市场运行趋势就难以改变。

中国证监会周一稍晚下发20家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，其中17家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，这些公司的网上网下申购日均集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。

金融地产板块普遍下跌，上证金融地产行业指数.SSEFN收跌1.73%，格力地产(600185.SS)收跌7.16%；创业板指数则P收涨5.12%，多家个股涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,641.06点，跌0.01%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,655.0点，跌1.70%，成交1,497,852手；沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用21亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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