沪综指收跌2.4%结束四连涨

中国试点地区合条件跨国企业获准开展跨境人民币双向资金池业务
路透北京5月2日 - 中国发展改革委等五部门周二发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透北京1月8日 - 中国股市沪综指周四收跌2.4%，结束此前连续四日涨势。分析师指出，目前市场调整压力逐渐显现，金融、地产及煤炭、有色等资源类股票或将成为调整重灾区，而业绩较明朗、估值相对偏低的消费类股票有望成为市场新的热点。
沪综指.SSEC收报3,293.46点，跌80.50点或2.39%，上证A股今日成交3,989亿元人民币，上交易日为4,361亿元。
“我认为主板进入震荡调整，主要原因在于蓝筹股估值修复基本完成而进入休整。”中银国际证券策略分析师周荣华指出，作为风格转换，部分成长股会接力蓝筹股表现，创业板指数会出现反弹。
他表示，目前蓝筹股估值水平基本恢复到历史中枢，今年沪市IPO新股发行力度将加大，对上证指数构成明显压力。同时年报季即将展开，从行业利润分布看，银行及房地产业的业绩将出现下滑，除非后市政策面有进一步松动，否则上述因素将对市场行情形成压制。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌3.63%，中国电建(601669.SS)收跌6.37%、中国建筑(601668.SS)收跌6.20%。
沪深300指数.CSI300收报3,559.26点，跌2.32%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,560.8点，跌2.57%，成交1,533,545手；沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用10.8亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京5月2日 - 中国发展改革委等五部门周二发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透北京5月2日 - 中国国家发改委周二称，2017年3月6日，发改委征集中国2013年以来促进“一带一路”沿线国家经济发展、社会进步、民生改善的基础设施和公共事业PPP项目。截至目前，共收到来自央企和地方申报的项目44个，申报工作已经结束。
自从北京2014年启动香港与上海股市交易互联互通以来，香港和内地之间的“债券通”计划就传闻不断，但相关当局一直没有提供什么细节和时间表。(完)