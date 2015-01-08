沪综指收跌2.4%结束四连涨

路透北京1月8日 - 中国股市沪综指周四收跌2.4%，结束此前连续四日涨势。分析师指出，目前市场调整压力逐渐显现，金融、地产及煤炭、有色等资源类股票或将成为调整重灾区，而业绩较明朗、估值相对偏低的消费类股票有望成为市场新的热点。

沪综指.SSEC收报3,293.46点，跌80.50点或2.39%，上证A股今日成交3,989亿元人民币，上交易日为4,361亿元。

“我认为主板进入震荡调整，主要原因在于蓝筹股估值修复基本完成而进入休整。”中银国际证券策略分析师周荣华指出，作为风格转换，部分成长股会接力蓝筹股表现，创业板指数会出现反弹。

他表示，目前蓝筹股估值水平基本恢复到历史中枢，今年沪市IPO新股发行力度将加大，对上证指数构成明显压力。同时年报季即将展开，从行业利润分布看，银行及房地产业的业绩将出现下滑，除非后市政策面有进一步松动，否则上述因素将对市场行情形成压制。