沪综指小幅收升 金融板块继续调整压制大盘反弹

路透北京1月13日 - 中国股市沪综指周二缩量小幅收升，金融板块继续调整压制大盘反弹。分析师指出，今日以计算机板块为代表的中小盘成长股整体上扬，但此前金融板块涨幅较大，短期仍有调整要求，指数受其压制缩减弹幅。近日经济数据密集公布，宏观经济状况进一步明朗前，市场活跃度将有所降低。

沪综指.SSEC收报3,235.30点，涨5.98点或0.19%；上证A股今日成交2,734亿元人民币，上交易日为3,659亿元，较上个交易日大减两成半。

“整个主板的走势可能会稍微的回踩一下，回踩到20日均线，确认之后可能才有继续往上攻。”信达证券策略分析师谷永涛指出。

他并表示，前期创业板走势相对落后，近日处于反弹阶段。市场短期开始风格转换，热点将由大盘权重股转向小盘成长股，且将维持一段时间，但目前整个市场环境仍偏向大盘蓝筹股，小盘股反弹的时间和力度有限。

上证银行股指数.SSEBKI收跌0.58%，中信证券(600030.SS)收跌4.06%，用友软件(600588.SS)、中国软件(600536.SS)则涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,514.04点，涨0.01%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,530.4点，跌0.08%，成交1,087,992手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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