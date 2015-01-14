沪综指收低 资源类股受外围市场动荡冲击领跌大盘

路透北京1月14日 - 中国股市沪综指周三收低。分析师指出，受外围市场有色金属下跌及油价持续动荡影响，今日资源类股出现整体下跌拖累大盘，冲抵银行地产板块的反弹。目前各板块估值水平合理到位，短线涨跌空间均有限，市场热点有望轮动。

沪综指.SSEC收报3,222.44点，跌12.86点或0.40%；上证A股今日成交2,670亿元人民币，上交易日为2,734亿元 。

“相对来说，目前上涨的动能明显减弱，现在这个点位上下空间都不会太大。”国都证券策略分析师肖世俊指出。

他并表示，银行业资产证券化提速为银行不良贷款提供了新的解决途径，有助消化其潜在不良风险，对银行板块偏利好，为其提供了企稳反弹的动力。

在盘活存量的顶层设计思路引导下，中国越来越多银行加入到信贷资产证券化业务的行列。超过三位消息人士周二透露，中国银监会近日发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务的资格。

一波止损卖盘周三将伦铜推至五年半新低，而油价挫跌使大宗商品投资受到重创之后，上海铜价今日也触及跌停板。

上证银行股指数.SSEBKI逆市收涨1.74%，兖州煤业(600188.SS)收跌5.97%，包钢稀土(600111.SS)收跌4.98%。

沪深300指数.CSI300收报3,502.42点，跌0.33%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,513.8点，跌0.10%，成交1,002,146手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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