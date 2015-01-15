沪综指放量收升3.5% IPO申购资金压力缓和提振大盘反弹

路透北京1月15日 - 中国股市沪综指周四放量收升3.5%。分析师指出，新股IPO申购资金压力缓和，经过短期调整后的金融地产股等蓝筹板块今日再度领涨；目前20日均线3,190点附近存在较强技术性支撑，料后市行情将围绕估值和业绩两条主线展开。

沪综指.SSEC收报3,336.45点，大涨114.02点或3.54%；上证A股今日成交3,303亿元人民币，上日为2,670亿元。

“今日市场相对比较强势的原因，应该是对于新股申购这部分资金压力的消化。”中银国际证券策略分析师周荣华称。

他指出，从新股发行安排上看，本周三和周四是资金压力最大的两日，本轮单周发行22只新股的压力有所消化，市场产生持续调整以后的反弹。当前宏观流动性无太多亮点，外部刺激因素较少，更多的仍是市场存量资金跷跷板效应的博弈。

首创证券策略分析师邵帅则表示，最新公布的12月末M2同比增速小幅回落至12.2%，但在12月人民币大幅贬值、外汇占款明显减少的情况下，M2仍保持相对平稳的增长，说明央行定向宽松政策有效地对冲了资金外流的影响。

中国12月新增信贷和M2增速均低于预期，但放量至1万亿元左右的非信贷融资更引人注目。自去年11月降息以来，央行除进行MLF等局部操作外，公开市场等一直空窗，市场对未来货币政策的预期渐趋分化，全面放松观点不再一统天下。

上证金融地产行业指数.SSEFN收盘大涨4.44%，新华保险(601336.SS)封于涨停，中国人寿(601628.SS)亦大涨9.9%。

沪深300指数.CSI300收报3,604.12点，涨2.90%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,669.8点，涨3.44%，成交778,838手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入10.1亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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