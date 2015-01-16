沪综指收升1.2%至近五年半新高

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多46亿元
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周五收升1.2%至近五年半新高，盘中再次冲击3,400点整数关口。分析师指出，今天计算机、传媒等板块领涨大盘。临近业绩披露期，部分小盘股业绩较好，市场预期将出现高送转等题材，支撑其股价短期走强。
沪综指.SSEC收报3,376.50点，涨40.04点或1.2%；此前收盘高点为2009年8月5日的3,428.50点；该指数全周累计上涨2.77%，连续第10周上涨；上证A股今日成交3,920亿元人民币，上日为3,303亿元。
“我感觉有可能向3,400点，特别是3,478点之前的高点冲一下。”湘财证券策略分析师朱礼旭称，“我觉得短期应该还是在冲高，但后劲也不是很足。”
他指出，短期政策面和经济基本面较平稳，市场成交量难以有效放大，指数冲击重要点位动力不足，可能将在3,400点附近反复拉锯。
此外，隔夜外围金融市场动荡，投资者对全球经济担忧日益加重，避险情绪将致热钱加速外流，对A股资金面预期产生负面影响。
中国商务部周四晚间公布，2014年12月实际使用外资(FDI)同比增长10.3%，全年FDI同比微增1.7%。商务部称，全年利用外资规模稳中有进，结构更趋合理，其中服务业实际使用外资保持增长。
金证股份000446.SS、用友软件(600588.SS)涨停报收，创业板指数P则收涨3.36%。
沪深300指数.CSI300收报3,635.15点，涨0.86%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,683.4点，涨0.91%，成交1,154,453手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入4.3亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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