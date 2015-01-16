沪综指收升1.2%至近五年半新高

沪综指.SSEC收报3,376.50点，涨40.04点或1.2%；此前收盘高点为2009年8月5日的3,428.50点；该指数全周累计上涨2.77%，连续第10周上涨；上证A股今日成交3,920亿元人民币，上日为3,303亿元。

“我感觉有可能向3,400点，特别是3,478点之前的高点冲一下。”湘财证券策略分析师朱礼旭称，“我觉得短期应该还是在冲高，但后劲也不是很足。”