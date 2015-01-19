沪综指暴跌7.7% 创逾六年半最大单日跌幅

路透北京1月19日 - 中国股市沪综指周一暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫。分析师指出，利空消息致短期市场风险偏好发生逆转，此前累计涨幅过大和融资盘斩仓加剧了大盘调幅。目前逐步进入年报发布阶段，基本面关注度上升，另外明天将发布年度经济数据，可能将令市场情绪进一步波动。

沪综指.SSEC收报3,116.35点，跌260.14点或7.70%；此前最大跌幅为2008年6月10日的7.73%；上证A股今日成交4,092亿元人民币，上日为3,920亿元。

“（消息）警示作用很明显，市场情绪就会受影响，这个时候谁抄底也不太敢使劲抄。”首创证券策略分析师邵帅称，监管层出台的政策对市场流动性和情绪有明显影响，前期上涨更多受益于市场预期支撑，目前市场情绪发生变化，指数波动料将加大。

他指出，今日股指跳空低开后经过短暂反弹后继续杀跌，短线技术形态完全逆转，均线系统成为指数压力位，前期上涨通道被破坏。料短期急跌后可能出现反弹，中期指数则在大区间宽幅震荡整理的可能性较大，预计此波调整可能有20%-30%的幅度。

中国证监会新闻发言人邓舸上周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施；对招商证券(600999.SS)，广发证券(000776.SZ)采取责令限期改正的措施等。

中国银监会周五表示，拟对银行委托贷款严格管理，明确商业银行对委托贷款不承担信用风险，对资金来源及用途做出具体限制，禁止将银行授信资金作为委托贷款资金来源。

今日券商股、保险股全线跌停报收，上证银行股指数.SSEBKI收跌9.98%，中国交建(601800.SS)、中国远洋(601999.SS)等中字头指标股亦跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,355.16点，跌7.70%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,316.2点，跌10%，成交1,062,574手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出3.3亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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