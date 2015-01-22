沪综指连续第三日收升 累积升幅已大续涨力度有所减弱

路透北京1月22日 - 中国股市沪综指周四连续第三日收升，但因累积升幅已大续涨力度有所减弱。分析师指出，此前连续两日大涨后，短线获利卖压明显上升，致盘中震荡加剧，热点转换摇摆不定，料后市走势以高位震荡休整为主。

沪综指.SSEC收报3,343.34点，涨19.73点或0.59%；上证A股今日成交4,076亿元人民币，上日为4,734亿元。

“政策目前还是循序渐进，以定向宽松为主，...整体上蓝筹股和主板还是处于休整的过程之中。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。

他认为，目前市场对货币政策松动有较高的预期，但央行仍以定向宽松手段为主，当前市场流动性偏紧，资金价格存在压力。今日小盘股走强，料消费、成长股有望成为新热点，而蓝筹股的调整仍未结束。

在时隔约一年后，中国央行周四公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作。考虑到MLF(中期借贷便利)等创新工具一直在使用，逆回购重启无疑提升了结构性宽松的力度。[nL4S0V11N6]

创业板指数P收涨1.25%，大江股份(600695.SS)、小商品城(600415.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,567.61点，涨0.53%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,569.6点，涨0.44%，成交1,159,865手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入2.5亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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