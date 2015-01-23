沪综指连续第四日收涨

沪综指.SSEC收报3,351.76点，涨8.42点或0.25%；该指数全周累计下跌0.73%，结束此前连续10周上涨；上证A股今日成交4,206亿元人民币，上日为4,076亿元。

他认为，欧洲央行QE措施虽对资本市场流动性有正面影响，但对大宗商品推动力较弱，有色煤炭等板块表现不及市场预期。美国QE实施时间已长，目前市场越来越怀疑流动性宽松对经济的提振作用，市场反应逐渐趋弱。

欧洲央行周四决定启动量化宽松计划，从3月到明年9月期间，将每月购买600亿欧元规模的主权债。一部分资金将来自于现有计划。希腊等接受救助的国家公债也将包括在内，但将附加一定的条款。