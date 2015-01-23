沪综指连续第四日收涨

软银集团称向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元
路透东京5月12日 - 软银集团在一份业绩声明中表示，已同意向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元，或5,500亿日圆。
路透北京1月23日 - 中国股市沪综指周五连续第四日收涨。分析师指出，今日大盘受欧洲央行实施QE影响走高，盘中创出本轮行情新高3,406.79点后连续第四日收涨，缩减升幅。目前权重板块估值修复行情基本到位，中小盘个股获利回吐压力加大，料短期继续上攻难度较大。
沪综指.SSEC收报3,351.76点，涨8.42点或0.25%；该指数全周累计下跌0.73%，结束此前连续10周上涨；上证A股今日成交4,206亿元人民币，上日为4,076亿元。
“涨到高点，估值回到均值上方了，没有政策面消息面刺激的话，市场到周末还是偏谨慎一点。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他认为，欧洲央行QE措施虽对资本市场流动性有正面影响，但对大宗商品推动力较弱，有色煤炭等板块表现不及市场预期。美国QE实施时间已长，目前市场越来越怀疑流动性宽松对经济的提振作用，市场反应逐渐趋弱。
欧洲央行周四决定启动量化宽松计划，从3月到明年9月期间，将每月购买600亿欧元规模的主权债。一部分资金将来自于现有计划。希腊等接受救助的国家公债也将包括在内，但将附加一定的条款。
中国太保(601601.SS)收升8.9%，西部黄金(601069.SS)收报涨停。
沪深300指数.CSI300收报3,571.73点，涨0.12%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,586.4点，涨0.35%，成交1,413,823手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入4.3亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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