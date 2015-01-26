A股行情系结构性牛市 融资融券仅顺势而为--证金公司董事长

路透上海1月26日 - 此前中国证监会规范券商融资融券业务引发股市大挫，中国证券报周一引述中国证券金融公司董事长聂庆平称，此轮A股行情具有“结构性牛市”特征，融资融券业务只是顺应了走势。

在被问及是否是两融撬动了本轮行情时，聂庆平称，融资融券业务已经运行逾四年，但并没有受到如此多的关注和讨论，说明目前股票市场的热度来自于市场本身的回暖和走强。

“以金融股等大盘蓝筹股为代表的结构性上涨，出现这样的局面主要是因为银行股价值低估、资本市场深化改革使得上市证券公司基本面发生根本改变，加上经济基本面总体平稳，以及“沪港通”试点启动等因素共同作用推动了此轮大盘上涨。”他指出。

聂庆平强调，尽管如此，借钱买股本身就是有风险的投资，尤其是行情出现大起大落和标的股票发生“黑天鹅事件”事件，往往会导致融资客户股票爆仓，出现被强制平仓风险。建议投资者应深刻认识融资融券“双刃剑”性质。

本月稍早证监会发布处罚12家融资融券业务违规券商的消息，随后A股暴跌。证监会新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市，这与事实不符，市场不应对此做过度解读。

至于两融业务未来发展方向，聂庆平认为，将稳步扩大融资融券标的证券种类和范围，逐步增加覆盖面，探索建立“负面清单”管理制度，完善融资融券交易机制。

另外，证券公司要采取逆周期调节措施加强两融风险管理，提高各项风险控制比例，做好投资者适当性管理。逐步完善融券交易机制，推动社保基金、公募基金、信托、保险、资管等专业机构投资者和个人参与证券出借业务，扩大券源，促进融资融券业务平衡发展。

其提供数据显示，融资买入金额占同期A股总成交额的比重，从2012年底的4%，逐步增至2014年末的19%左右。融券交易方面，2014年共有896只标的证券发生过融券交易，融券卖出金额达到1.1万亿元，同比增长90%，融券余额为81.8亿元，同比增幅为169%。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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