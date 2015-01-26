沪综指收升至近五年半新高

路透北京1月26日 - 中国股市沪综指周一收升至近五年半新高，并为连续第五日收涨。分析师指出，今日个股表现继续活跃，中小盘成长股涨幅居前。分析师称，最近量能水平有所降低，增量资金入市力度减弱，行情逐渐演变为由存量资金主导的平衡市，大盘整体上攻力度有限，料后市将保持震荡上行走势。

沪综指.SSEC收报3,383.18点，涨31.42点或0.94%；此前收盘高点为2009年8月5日的3,428.50点；上证A股今日成交3,580亿元人民币，上日为4,206亿元。

“今天消息面比较平淡，由于大的预期还是比较好的，所以一些结构性热点表现得还不错。”首创证券策略分析师邵帅称。

他并指出，权重股目前整体维持高位运行，近日市场大幅波动使投资者逐渐意识到杠杆行情的风险，市场情绪趋于理性。市场对监管政策和货币政策的预期力度有所减弱，短期增量资金入场的节奏和意愿有所降低，权重股的炒作热度减弱。

方正证券策略分析师陈敏表示，本轮行情主要受国内经济转型以及融资结构变化影响，监管层的态度对市场走势较为关键。当前经济基本面数据偏弱，市场继续大涨容易出现泡沫化，也将阻碍资本市场改革措施的出台，因此股指在目前点位可能会选择楔形震荡的态势。

创业板指数P收涨2.5%，宏磊股份(002647.SZ)、中文在线(300364.SZ)等多只中小盘股票涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,607.98点，涨1.01%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,625.8点，涨1.32%，成交1,033,877手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入5.9亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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