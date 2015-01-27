沪综指收跌终结连五日上涨

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透北京1月27日 - 中国股市沪综指周二收跌。分析师指出，今日公布的工业企业利润数据欠佳，市场对经济下行忧虑引发部分抛盘，蓝筹权重股领跌大盘，且沪综指在3,400点上方技术压力较大，大盘短线步入调整，但中小盘股票表现相对抗跌，尾市跌幅有所收窄，料后市调整幅度有限。
沪综指.SSEC收报3,352.96点，跌30.22点或0.89%；盘中最低曾挫跌近2.75%。上证A股今日成交4,180亿元人民币，较上日的3,580亿元增加。
“市场在相对前期高位的情况下，如果没有实在利好的消息出来，大家心里比较恐慌的，一旦上午这种不好的数据出现，而且被大家情绪接受的话，肯定会有一波下探。”信达证券策略分析师谷永涛称。
中国今日公布的2014年工业企业利润同比增速续降至3.3%，较上年下降8.9个百分点，其中，12月工业企业利润同比下降8%，降幅比11月份扩大3.8个百分点，显示中国经济下行压力仍相对较大。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌2.08%。首开股份(600376.SS)收跌5.91%，保利地产(600048.SS)收跌4.62%。
沪深300指数.CSI300收报3,574.93点，跌0.92%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,574.6点，跌1.27%，成交1,322,288手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入11.4亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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