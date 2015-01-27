中国进入资本扩张时代 今年A股仍是牛市但震荡加大--凯石

路透上海1月27日 - 中国大型私募基金公司--上海凯石益正资产管理公司合伙人兼首席策略师仇彦英周二表示，中国正在推进资本扩张来化解诸如经济减速、产业结构调整等问题，而这些问题逐步解决将带来较长时间的牛市。今年A股市场仍可能是牛市，但震荡幅度将会加大。

他在公司年度策略会上表示，中国正面临三大难题，即经济减速令通缩压力日益显现；产业结构调整，传统产业出清及由此带来的资产泡沫和债务问题。这些问题并没有因为去年下半年A股强势而改变，这使得今年的股市走势更具争议性。

“只有让资本市场快速扩张才能解决这些问题，化解这些问题后必然会有牛市。”他指出，其实，自去年开始的A股强势，背后的支撑因素就是中国改革的需要。

他解释说，中国需要一个强大的资本市场平台，增加直接融资，降低社会总体资产负债率；通过资本市场可优化资源配置，促进新产业发展，同时促进产业结构调整，出清过剩产能。

不过他亦坦承，目前A股市场平均市盈率已超过历史平均水平，估值修复的推动因素已不再存在。未来股指要继续上涨，主要在于流动性能否支持及上市公司业绩是否出现超预期的增速。

“我们不知道（今年）何时降准降息，但是从规律上讲，必然会降准降息，那么降息降准前就是一个合适的买点。”他认为，降息是解决通缩问题的利器。

他还预期，从以往中国股市在牛市属性下的波动幅度或者区间来看，今年股市的宽幅震荡将成常态，振幅不会小于40%。

未来他看好三大行业，其一是高端制造业，包括机械、电气设备、家电和汽车等；其二是大消费行业，包括银行、券商、保险、食品饮料、乳品、传媒和旅游；其三是医疗服务，例如是健康产业和医疗业。

凯石投资成立于2008年，由富国基金管理公司副总经理兼投资总监陈继武等组成的投资团队与雅戈尔(600177.SS)合资组建，之后雅戈尔逐步退出该公司。2013年末，凯石与欧洲高泰基金(Gottex)GFMN.S成立合资公司，期望籍此拓展海外市场。

凯石董事长陈继武周二还透露，凯石管理团队持有的公司股份将学习高盛(GS.N)的合伙人制，方便今后引入更多专业人才。目前除陈继武外，凯石还有四位合伙人，分管二级市场投资、量化对冲、并购、PRE-IPO投资和定向增发等业务。

陈继武表示，“目前我是大股东，但随着未来优秀人才的加盟，我的股权会逐渐稀释，最终走向动态合伙人这种模式。简单而言，高盛就是凯石未来的榜样。”（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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