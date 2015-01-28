第二轮“两融”业务检查近日将启 银行获令严控资金流向股市--消息（更新版）

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路透北京1月28日 - 三位消息人士周三表示，中国证监会将于近日再次启动对融资融券业务的检查；同时，也有多家银行接获监管层通知，要求加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。分析人士表示，检查将对市场和券商股产生偏负面影响，但影响力度或减弱。

上述消息人士称，第二轮的“两融”业务检查或将于下周开始，为期两周，预计检查将持续到2月16日，此轮检查将针对上次未受查的券商进行，范围仍集中在券商以往两融业务，目前各家券商两融业务做法大同小异，未满六个月开户和合约六个月到期后展期等违规行为仍是检查重点。

市场人士指出，上次证监会对多家券商两融业务处罚的市场反应超出预期，证监会随后即对市场做出澄清，以安抚市场，业内人士预计此次处罚力度或将减轻，市场反应也将递减。

“关键还是起到震慑作用。”西南证券首席策略分析师张刚表示，“（证监会）想抑制过多资金流向股市，太多生产用、生活用资金往股市里冲，这个也不是监管层愿意看到的事情。”

“高层对11、12月信贷投向已表示出担忧，要求银行要严查，坚决不能流向股市。”另一消息人士则称。

数据显示，去年11月、12月的委托贷款数量出现大增，导致银监会迅速下发商业银行委托贷款相关管理办法，其中就规定，商业银行受托发放的贷款不得从事股本权益等投资。

民生证券宏观团队就此也发布报告称，委托贷款的资金需求方在今年发生了点变化，股市替代过去的地方政府、房地产开发商正在成为委托贷款的资金最终需求方。

浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳也称，表外的信托、委托贷款再度增加，可能与股票市场火爆有关，增加了诸如两融收益权、伞形信托等新的投资方式增长。

此前，中国银监会下发《商业银行委托贷款管理办法（征求意见稿）》，规定商业银行受托发放的贷款应有明确用途，不得为从事债券、期货、金融衍生品、理财产品、股本权益等投资。

此前证监会发言人亦表示，从去年底对45家证券公司融资类业务例行检查的结果看，目前券商融资类业务运行平稳，整体风险可控。证监会对券商违规行为采取行政监管措施，市场不宜做过度解读。

路透已致电证监会、银监会，但尚未获得回复。

中国券商快速增长的融资融券“两融”业务被监管层敲响警钟。中国证监会新闻发言人邓舸1月16日宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证，海通证和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施。

从上次证监会披露的情况看，券商两融业务违规主要集中在：违规为到期两融合约展期、向不符合条件的客户融资融券、未按规定及时处分客户担保物、违规为客户之间融资提供便利等。

1月16日证监会宣布对多家券商因融资融券业务违规而受罚后，市场反应强烈。1月19日周一A股跌幅较大，引起各方高度关注。（完）

(发稿 路透中文部；审校 毕晓雯)

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