（修正）两融再检查令A股存量博弈格局确认 关注成长股--国泰君安

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
（修改标题错字）
路透上海1月29日 - 中国大型券商国泰君安证券首席策略分析师乔永远认为，证监会启动第二轮包括融资融券在内的融资类业务专项检查，增量资金入市再受影响，存量资金博弈格局进一步确立。
他在简评中指出，在存量博弈格局下，市场风险偏好将重新成为市场风格的决定性因素。这种模式的典型是2013年的A股市场，其特点是波动加大、市场分化、局部牛市、风险偏好主导，其中局部牛市则主要集中于成长股板块。另外，推荐拥有业绩支撑的中盘蓝筹股。
中国证监会周三晚间表示，根据整体安排，在前期对40多家证券公司现场检查之后，近期将对剩余46家证券公司融资类业务进行现场检查。证监会强调，这属于正常的日常监管工作，不宜过分解读。
以下是报告摘要：
1. “再查两融”的措施进一步确认了监管层近期的监管逻辑。自12月以来，证监会已先后实施专项检查两融业务、加强退市风险警示、点名通报18家涉嫌股价操纵上市公司、打击内幕交易等监管行为；1月16日，银监会对《商业银行委托贷款管理办法》征求意见，对委托贷款的来源和用途两端加强监管；保监会则在前期召开会议，提示险资运用的合规性及相关风险。我们在1月18日策略报告《牛市放缓，布局防御》中提出，系统性提升监管力度的逻辑还将延续，一行三会政策的边际变动将使市场资金成本下降预期受到影响。“再查两融”的政策措施，进一步确认了这一逻辑。
2. 增量资金入市再受影响，存量资金博弈格局进一步确立。10月至今，经过三个月的市场行情快速演绎，无风险下行驱动增量资金进入市场的进程已逐步放缓，当前市场正从增量资金逻辑转向存量资金逻辑（《存量博弈，回归2013年模式》20150125）。在此特定背景下，证监会对两融业务的再次检查，将使对市场逻辑造成较大影响，使存量资金博弈格局进一步确立。
3. 存量资金博弈下，市场风格向2013年模式回归，重回alpha逻辑。在存量博弈格局下，市场风险偏好将重新成为市场风格的决定性因素。这种模式的典型是2013年的A股市场，其特点是波动加大、市场分化、局部牛市、风险偏好主导，其中局部牛市则主要集中于成长股板块。站在当前我们认为，政府稳增长的背景下，存量博弈将带动风险偏好逐步上升，中盘蓝筹及成长股将会有好的表现；市场对改革相关标的将提升偏好度。
4. 看好中盘蓝筹与成长股的表现，推荐改革相关主题投资机会。存量资金博弈格局下，我们继续推荐拥有业绩支撑的中盘蓝筹，并维持对成长股的推荐，认为在存量博弈下，创业板指数将进一步向上突破。在风险重新主导市场格局下，我们认为市场对改革相关的主题将进一步提升偏好度，以此为核心的主题将会持续活跃。“京津冀一体化”提出周年之际，我们预期将会迎来政策出台窗口，我们将此作为当前阶段首推主题。长江经济带正在迎来新的发展格局，“黄金水道”战略将是这一阶段重要方向，相关标的将显着受益。国企改革将在2015年深度推进，在当前时点具有长期配置价值。我们前期推荐的体育、核电两大主题在近期表现优异，未来仍具备持续性投资机会。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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