沪综指收跌1.3%连续第三日下挫

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
路透北京1月29日 - 中国股市沪综指周四收跌1.3%，连续第三日下挫。分析师指出，近期利空因素较多，人民币连续大幅贬值与后期IPO供给增加等令市场调整压力加大，主力资金获利了结意愿较强，而增量资金入场速度放缓，加之沪综指3,400点上方技术压力仍大，大盘呈现震荡调整走势。
沪综指.SSEC收报3,262.30点，跌43.44点或1.31%；上证A股今日成交2,961亿元人民币，上日为3,413亿元。
“整体上来看，蓝筹股和成长股都进入到一个调整过程中，所以两市都会呈现一定的调整压力。”中银国际证券策略分析师周荣华称。
他指出，央行重启28天逆回购显示春节前出台全面宽松货币政策的可能性正在降低，市场缺乏向上的催化剂。同时叠加工业企业业绩下行、人民币贬值压力和新一轮新股IPO压力，大盘调整压力渐增。
山西证券策略分析师麻文宇表示，最近资金在利空因素影响下呈现净流出，人民币贬值造成央行降息降准的可能性减小，同时监管层给市场降杠杆的举措，使得增量资金入场速度受到影响，资金不足难以支撑大盘蓝筹股上涨。
三位消息人士周三对路透表示，中国证监会将于近日再次启动对融资融券业务的检查；同时，也有多家银行接获监管层通知，要求加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。中国证监会周三晚间表示，根据整体安排，在前期对40多家证券公司现场检查之后，近期将对剩余46家证券公司融资类业务进行现场检查。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌2.07%，中信证券(600030.SS)收跌2.39%。
沪深300指数.CSI300收报3,481.80点，跌1.23%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,485.8 点，跌1.39%，成交1,212,185 手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入28.9亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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