沪综指收低1.6%四连跌 市场信心不足致权重股走势疲弱

中国继续对原产于日美欧进口氯丁橡胶征收反倾销税 期限五年
路透北京5月9日 - 中国商务部称，将自周三(10日)起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限五年。
路透北京1月30日 - 中国股市沪综指周五收低1.6%，为连续第四日下跌，地产、金融等权重股走势疲弱。分析师指出，下一批新股发行申购即将开始，市场面临资金压力，且本周人民币连续贬值，叠加第二轮两融业务监管，大盘缺乏利好因素支持，虽已连跌数日，但寻底过程未完。
沪综指.SSEC收报3,210.36点，跌51.94点或1.59%,该指数全周累计下跌4.22%；上证A股今日成交2,840亿元人民币，上日为2,961亿元。
“今天午盘以后还想反弹一把，地产银行带动了一下，反弹力度、信心还是不足。”国都证券策略分析师肖世俊称。
中信证券策略团队研报指出，近期人民币兑美元汇率出现快速贬值，投资者担忧热钱流出，宏观流动性收紧，流动性推动的行情已经接近尾声。节前央行有可能继续采取汇率贬值与逆回购加之非常规货币政策工具的手段，对冲热钱流出与季节性流动性收紧，春节前降准的预期有可能落空，并将增加市场的波动性。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌1.09%，中国南车(601766.SS)收跌7.92%，中信证券(600030.SS)收跌6.22%。
沪深300指数.CSI300收报3,434.39点，跌1.36%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,444.2点，跌1.38%，成交1,333,972手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入18.16亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海5月9日 - 融创中国旗下的天津聚金物业管理等三公司表示，持有金科股份是基于对其投资价值的认可，并非主动谋求上市公司控制权。未来12个月内，将根据金科股价情况、业务发展等，继续增持金科股份不少于2,000万股。
路透上海5月9日 - 中国股市沪综指周一收跌0.79%。沪深证交所融资融券余额当日减少48亿元人民币，连续两日下降；两市两融余额为9,030.3亿元，创两个半月新低。