沪综指收低1.6%四连跌 市场信心不足致权重股走势疲弱

路透北京1月30日 - 中国股市沪综指周五收低1.6%，为连续第四日下跌，地产、金融等权重股走势疲弱。分析师指出，下一批新股发行申购即将开始，市场面临资金压力，且本周人民币连续贬值，叠加第二轮两融业务监管，大盘缺乏利好因素支持，虽已连跌数日，但寻底过程未完。

沪综指.SSEC收报3,210.36点，跌51.94点或1.59%,该指数全周累计下跌4.22%；上证A股今日成交2,840亿元人民币，上日为2,961亿元。

中信证券策略团队研报指出，近期人民币兑美元汇率出现快速贬值，投资者担忧热钱流出，宏观流动性收紧，流动性推动的行情已经接近尾声。节前央行有可能继续采取汇率贬值与逆回购加之非常规货币政策工具的手段，对冲热钱流出与季节性流动性收紧，春节前降准的预期有可能落空，并将增加市场的波动性。