沪综指收挫2.6% 连续五日下跌

路透北京2月2日 - 中国股市沪综指周一收挫2.6%，连续第五日下跌。

分析师指出，近期个股方面利空消息频出，同时春节前IPO集中发行将对市场流动性造成影响，诸因素致大盘持续回落。

此外，目前正逐步进入年报业绩披露期，宏观经济疲弱下多数上市公司业绩料下滑，其对市场影响的程度和范围有所扩大。

沪综指.SSEC收报3,128.30点，跌82.06点或2.56%；上证A股今日成交2,666亿元人民币，上日为2,840亿元。

“回落主要还是与周末整体的消息面偏空有关，还有经济数据方面，1月份中采的PMI指数比较弱，表明经济下滑的压力还是继续存在的，这导致了今天市场的调整。”方正证券策略分析师陈敏称。

首创证券策略分析师邵帅则表示，市场对PMI数据已有预期，但目前疲弱的经济数据不足以刺激货币政策全面宽松，市场情绪偏负面。同时墨西哥搁置高铁项目和民生银行事件对前期领涨板块形成负面冲击，人气受到明显打击。

汇丰中国1月制造业PMI终值小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。新订单和新出口订单两个分项指数均被下修不过略高于50关口，就业市场则连续15个月萎缩，制造业需求仍低迷不振，需更多宽松举措支持。

上周五中国证监会下发24家企业首次公开发行（IPO）批文后，这些企业周一在沪深证交所刊登招股意向书并启动招股程序，初步计划在农历春节长假（自2月18日至24日）前全部发完，其中国内中型券商东兴证券拟发至多5亿A股。

对近日墨西哥政府决定无限期搁置墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目，中国国家发改委周一表示对此感到遗憾，并希望切实切实保障中国企业的合法权益。民生银行上周六公告称，毛晓峰因个人原因，申请辞去民生银行董事、行长及董事会相关专门委员会职务。民生银行管理层急开分析师会，称安邦只做财务投资者。

上证金融地产行业指数.SSEFN收跌3.06%，中国铁建(601186.SS)收跌9.91%，民生银行(600016.SS)收跌3.17%。

沪深300指数.CSI300收报3,353.96点，跌2.34%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,371.4点，跌2.49%，成交1,057,830手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入23.4亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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