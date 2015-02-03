沪综指收升2.4% 结束五连跌

路透北京2月3日 - 中国股市沪综指周二收升2.4%，结束连续五日下跌。

分析师指出，今日央行加大逆回购力度，使得人民币持续贬值造成的流动性收紧压力有所缓解。股指持续下跌后亦技术性反弹要求，中小盘股票率先启动，午盘金融板块亦现集体回升，带动股指上涨。

沪综指.SSEC收报3,204.91点，涨76.61点或2.45%；上证A股今日成交2,831亿元人民币，上日为2,666亿元。

“目前基本面没有大的变化，主要还是大盘在跌了几天之后到了一个关键位，由于蓝筹股前期涨幅很高了，（投资者）继续参与的意愿不强，市场资金更加青睐于做一些有主题题材类的小票，所以今天创业板的力度更强一些。”信达证券策略分析师艾宜称。

他并指出，从技术上看，沪综指在调整到3,100点的颈线位置后，受到较强支撑，市场存在技术性反弹需求。

创业板指数P收涨3.19%，多只中小盘股票涨停报收；中国人寿(601628.SS)收涨9.03%至36.72元。

中国银行间市场周二资金供给出现明显改善，因稍早公开市场逆回购力度有所增加，加之不排除央行并伴以SLO等私下放水，七天期回购利率涨势放缓。

沪深300指数.CSI300收报3,437.45点，涨2.49%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,454.0点，涨2.34%，成交1,222,123手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入49.6亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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