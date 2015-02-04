沪综指收跌1% 权重股冲高乏力拖累大盘震荡回落

分析师指出，近日成交量难以放大，市场以存量资金博弈为主，盘中板块分化依旧明显，在经济基本面日益疲弱的背景下，大盘反弹料难以延续。

沪综指.SSEC收报3,174.13点，跌30.78点或0.96%；上证A股今日成交2,899亿元人民币，上日为2,831亿元。

她表示，近期市场融资买入规模持续缩减，降杠杆效应较明显。新开户数量出现环比下降，增量资金入市的规模明显受影响，下周新一轮的新股申购即将开始，资金面整体表现不乐观。

她并指出，从目前披露的业绩快报看，中小盘股票业绩相对较好，为其走强提供了动力。