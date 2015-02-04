沪综指收跌1% 权重股冲高乏力拖累大盘震荡回落

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京2月4日 - 中国股市沪综指周三收跌1%，金融等权重股无法承继前日升势冲高乏力，拖累大盘震荡回落。
分析师指出，近日成交量难以放大，市场以存量资金博弈为主，盘中板块分化依旧明显，在经济基本面日益疲弱的背景下，大盘反弹料难以延续。
沪综指.SSEC收报3,174.13点，跌30.78点或0.96%；上证A股今日成交2,899亿元人民币，上日为2,831亿元。
“今天就是大盘冲高回落，权重股还是表现比较乏力。”山西证券策略分析师麻文宇称。
她表示，近期市场融资买入规模持续缩减，降杠杆效应较明显。新开户数量出现环比下降，增量资金入市的规模明显受影响，下周新一轮的新股申购即将开始，资金面整体表现不乐观。
她并指出，从目前披露的业绩快报看，中小盘股票业绩相对较好，为其走强提供了动力。
创业板指数P收涨0.39%，中国银行(601988.SS)收跌3.50%，国信证券(002736.SZ)收跌4.16%。
沪深300指数.CSI300收报3,401.77点，跌1.04%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,410.6点，跌1.10%，成交1,183,889手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入21.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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