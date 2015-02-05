沪综指受央行全面降准提振开盘劲升2.4% 银行股领涨

路透北京2月5日 - 中国股市沪综指周四开盘劲升2.4%，银行股领涨。分析师表示，央行此次出乎意料全面降准会托底市场，并再度引发流动性和投资者情绪共振推动的短期行情；但近期股指和期指表现都较疲弱，行情的幅度和持续时间会明显弱于去年央行降息后的市场走势。

沪综指.SSEC开盘大涨77.09点或2.43%，报3,251.21点。上证银行股指数.SSEBKI开盘升4.8%，其中工行A股(601398.SS)涨4.1%。

中信策略团队报告认为，全面降准结构上更利好大金融板块，包括银行、地产、非银行金融在内的大金融板块直接受益，杠杆率较高的板块如建筑、交运、电力、钢铁、建材等板块和其他蓝筹板块由于短期情绪面影响也将受益。

中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。(完)

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。