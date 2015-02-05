沪综指高开低走收跌1.2% 降准效应昙花一现大盘持续调整

路透北京2月5日 - 中国股市沪综指周四收跌1.18%。分析师指出，央行降准对大盘的刺激效应有限，股指高开低走持续调整。

由于蓝筹股估值目前基本处于历史中枢位，相比H股市场仍存在一定溢价，缺乏明显的估值吸引力，近期投资者情绪持续降温，料后市仍将维持调整格局。

沪综指.SSEC收报3,136.53点，跌37.60点或1.18%，今日该指数高开于3,251.21点，为当日最高点；上证A股今日成交3,479亿元人民币，上日为2,899亿元。

“尽管这次降准使得主板市场出现反弹，但力度还是偏弱。”中银国际证券策略分析师周荣华称。

他表示，从估值、业绩和流动性来看，创业板依然会在2月份担当反弹重任，2月份主板将基本延续1月份的震荡调整格局，但市场重心相比1月份将有所下降，成交量逐级萎缩。

他并指出，近期市场对人民币汇率贬值预期提升，而春节和新股发行期间均将对资金面产生较大冲击，央行降准从时点上看虽然超预期，但从力度上看仍在市场预期之内。

中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

开盘大涨4.8%的上证银行股指数.SSEBKI最终反收跌0.25%，其中工行(601398.SS)收跌0.23%。

沪深300指数.CSI300收报3,366.95点，跌1.02%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,353.6点，跌2.10%，成交1,468,796手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入38.1亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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