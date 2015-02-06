沪综指收挫1.9%至近一个半月新低

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京2月6日 - 中国股市沪综指周五收挫1.9%至近一个半月新低。分析师指出，今日多只次新股出现普跌且跌幅巨大打击市场人气，大盘延续前一交易日弱势下跌。
技术面上看，沪综指跌破前期低点后下方缺乏实质支撑，中级调整特征已具备。
沪综指.SSEC收报3,075.91点，跌60.62点或1.93%，此前收盘高点为2014年12月26日的3,164.16点，本周该指数下跌4.19%；上证A股今日成交2,650亿元人民币，上日为3,479亿元，较前一交易日减少逾两成。
“目前整个市场格局还是偏弱。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他并指出，最近增量资金入场减少，增量资金对权重股的推动行情暂告段落。当前经济通缩风险逐渐加大，市场对其关注度日益增加，而大多数权重股为主的偏周期类股票受宏观经济面的制约较大。
创业板指数P收跌2.44%，福瑞股份(300049.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)、上海钢联(300226.SZ)等多只创业板股票跌停。
沪深300指数.CSI300收报3,312.42点，跌1.62%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,340.8点，跌1.72%，成交1,271,772手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入15.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数