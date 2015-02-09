沪综指小幅收升结束三连跌

路透北京2月9日 - 中国股市沪综指周一小幅收升，结束连续三日跌势。分析师指出，此前金融板块调整充分，存在技术反弹需求；同时股价下跌提升估值和股息吸引力，沪股通买入交易连续两周明显活跃，显示金融蓝筹股对中长线资金吸引力仍较大。

而今日上证50ETF期权正式启动后，为构建交易策略，机构资金开始增加ETF和相关权重股配置，致金融股涨幅明显。料春节前市场将出现“红包”行情，大盘在3,100-3,300点震荡概率较大。

沪综指.SSEC收报3,095.12点，涨19.22点或0.62%；上证A股今日成交2,386亿元人民币，上日为2,650亿元。

“之前金融板块也是调整比较大，所以借期权上市这个窗口，这些板块短期反弹动力比较强一点吧。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

首创证券策略分析师邵帅指出，沪综指本轮调整时间己接近两周，调整幅度也已接近10%，60日均线处对股指存在明显技术性支撑。

今日上市的上证50ETF期权合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”(510050.SS)。上证50ETF期权实行持仓限额管理，试点初期单个投资者的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张。

沪深300指数.CSI300收报3,345.92点，涨1.01%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,352.8点，涨0.95%，成交1,195,169手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入20亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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