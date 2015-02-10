沪综指收升1.5%连两日反弹 CPI数据强化政策宽松预期

路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周二收升1.5%，连续第二日反弹。分析师指出，今日公布的通胀数据创逾五年新低，央行公开市场继续货币净投放，宽松货币政策有望延续的预期再次强化，市场信心有所提振；但成交量持续萎缩，显示春节前市场观望气氛渐浓。

沪综指.SSEC收报3,141.59点，涨46.47点或1.50%；上证A股今日成交2,225亿元人民币，上日为2,386亿元。

“今天CPI的数据相当于加强了大家对于未来央行宽松的一个政策的预期。”信达证券策略分析师艾宜表示。

他并认为，1月较低的通胀压力为央行继续出台宽松货币政策提供了空间，近期市场对未来货币政策判断的方向基本是一致的，相对宽松的流动性对大盘形成支撑。虽然今日新股IPO申购进入高峰，但未对市场流动性造成过大压力。

中国今年1月CPI和PPI同比变动联袂俯冲至逾五年低点，与外贸数据一道印证中国经济正面临需求乏力、通缩风险加剧的困境，尽管中国央行上周刚启动降准，但意外疲软的通胀数据指向货币政策仍须进一步放松以托底经济增长。

随着春节前新股IPO申购进入最高峰，中国银行间资金市场周二资金需求持续高涨，回购利率则涨跌互现。尽管多数大行均有供给，但由于节前现金需求也相当集中，叠加影响下资金供不应求，而且今日逆回购投放量偏小，对供给端帮助亦有限。

沪深300指数.CSI300收报3,406.94点，涨1.82%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,429.4点，涨1.94%，成交1,215,221手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入18.2亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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